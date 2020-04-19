Минфин: фонда национального благосостояния хватит до 2024 года

Средств фонда национального благосостояния России хватит до 2024 года. При этом его объем на конец 2020-го составит порядка семи триллионов рублей.

«В первую очередь, это деньги фонда национального благосостояния. Это около двух триллионов рублей. В такие непростые времена, которые сложились сегодня, ресурсы, накопленные резервы, как никогда необходимы», — заявил министр финансов Антон Силуанов в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Он добавил, что при учете всех трат власти ожидают увидеть около семи триллионов рублей в ФНБ на конец 2020 года. Если цены на нефть останутся на текущем уровне, то средств фонда хватит до 2024-го.

Кроме того, власти принимают меры поддержки малого и среднего бизнеса. В частности вводится безвозмездная помощь в размере 12 130 рублей на каждого работника.

«Государство помогает малым и средним предпринимателям сохранить эту занятость. И именно на эти цели направляются безвозмездно гранты государства», — заключил Силуанов.

Все меры поддержки принимаются на фоне распространения коронавируса. В России число инфицированных достигло 42 853 подтвержденных случаев. Скончался от инфекции 361 пациент, вылечился - 3291.