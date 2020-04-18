Изоляция топит малый бизнес. Три истории о том, как энтузиасты удерживают свои магазины на плаву

Самоизоляция сильно сказалась на работе малого бизнеса — небольшие компании вынуждены менять привычные схемы работы, чтобы выжить. «360» поговорил с владельцами магазина комиксов, семейного книжного и ресторана о том, как изменилась их жизнь на карантине — не только в худшую сторону.

Комиксы и лояльность

Магазин комиксов «Чук и Гик» — старейший в столице. С 2010 года команда молодых ребят доказывает, что в России культура комиксов тоже существует.

После начала пандемии работать стало сложно всем, а малому бизнесу, существующему во многом за счет энтузиазма и лояльности, едва ли не тяжелее всех. Сооснователь «Чука и Гика» Иван Чернявский рассказал «360», что для магазина комиксов онлайн никогда не был основной движущей силой — конкуренция там значительно больше.

В офлайновые магазины «Чук и Гик» — всего их в Москве три — люди приходили не только за комиксами, но и за единомышленниками. Именно это и выручает бизнес сейчас — многие «лояльные клиенты» мобилизовались, чтобы помочь магазину.

Даже те, кто никогда не пользовался нашим интернет-магазином, а принципиально приходил в физические магазины, начали делать заказы Иван Чернявский сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик».

И все же если к маю ситуация не уляжется, возможно, один из магазинов, который должен был отметить свое пятилетие в этом году, придется закрыть — не хватит средств.

Сейчас магазин устраивает много акций — делает подарки тем, кто его поддерживает, старается максимально обезопасить как своих покупателей, так и сотрудников. По словам Чернявского, средняя сумма одной покупки с начала самоизоляции выросла, но этого все равно не хватает, чтобы покрывать все нужды бизнеса — аренда, зарплаты сотрудникам, кредит и многое другое.

«На все наши потребности, естественно, не хватает, и мы предсказываем, что с каждой неделей будет уменьшаться эта поддержка, пока мы находимся в этом режиме самоизоляции», — добавил Чернявский.

Тем более что стало значительно сложнее доставлять заказы — свой курьер сначала был перегружен, а потом и вовсе пришлось перейти на доставку почтой и специальными службами. Причем последние так загружены, что даже по Москве посылка может идти неделю или даже больше.

Помогать магазину стараются и его сотрудники. «Я был приятно удивлен тем, что некоторые мои сотрудники сказали, что у них есть сбережения и что они готовы воздержаться [от компенсации за простой], если это поможет магазину», — рассказал Чернявский.

Компенсации, конечно, платят все равно — даже тем, кто готов был отказаться, потому что в маленьком, но дружном бизнесе все должны быть в равных условиях. Да и деньги, которые можно было бы выгадать, для бизнеса большой разницы не сделают. А человеку могут помочь.

«Меня очень порадовала поддержка людей — рост заказов, какие-то добрые слова в соцсетях, хотя я не скрою, что, к сожалению, проявляется много негатива в этот период», — заключил он.

Книги и общение

Тяжело приходится и маленькому семейному бизнесу. «Книжный магазин Пархоменко», например, состоит всего из четырех человек, двое из которых — супруги Сергей и его жена Анна Пархоменко. Сейчас, когда люди не могут приходить в их магазин, владельцы сами развозят заказы, а к книгам прикладывают антисептики.

«Книжный магазин Пархоменко» открылся полтора года назад и за это время успел обрасти постоянными гостями, которым понравилась концепция «добрососедского книжного».

«Мы задумывали все как некую площадку, где мы общаемся, что-то советуем, нам что-то советуют — у нас так не раз книги появлялись, потому что мы доверяем и своему выбору, и выбору своих покупателей», — рассказал Сергей «360».

При этом продажи магазина существенно сократились — супруги Пархоменко никогда не рассматривали онлайн как серьезную альтернативу магазину, потому что прежде всего хотели создать доверительную дружескую атмосферу, а это возможно только в реальной жизни. Даже сейчас они стараются сохранить это для читателей.

Мы сделали боксы-сюрпризы, где мы можем что-то посоветовать и приложить. То есть мы чуть-чуть расспрашиваем людей — это такой маленький элемент живого общения, как в магазине. Его сейчас не хватает Сергей Пархоменко основатель и владелец «Книжного магазина Пархоменко».

Но помимо очевидных трудностей в работе, новых угроз и необходимости приспосабливаться к новому формату работы есть, по мнению Сергея Пархоменко, в случившейся самоизоляции и плюсы.

Оказалось, что людей, готовых поддержать книжный словом и делом, больше, чем предполагали сами супруги. Платить за простаивающий магазин и держаться на плаву получается благодаря тому, что люди покупают книги и скидочные карты — с расчетом на будущее.

«Вообще, мы увидели, что нас действительно читают, любят и смотрят еще и из других городов и из других стран. Это очень большое удивление. Мы со многими познакомились — нам писали слова поддержки, а потом все как-то всегда переходит в личное общение. Мы нашли кучу друзей», — заключил Сергей.

Еда и новые возможности

Ресторан ливанской шаурмы в арабских лепешках «Кебаб нон стоп» тоже вынужденно сократил объемы работы. Повара попросили отпустить их на вынужденную самоизоляцию, и основательницы ресторана остались вдвоем — Ника Кубрак работает поваром, а Снежана Абрамова развозит заказы и поддерживает жизнедеятельность ресторана.

Сейчас «Кебаб нон стоп» работает на вынос и доставку — с началом самоизоляции девушки в срочном режиме подключились к «Яндекс.Еде», но и свою доставку оставили. Гости ресторана не только стали активно заказывать любимую еду, но и рассказывать друзьям, поэтому «Кебаб нон стоп», хоть и зарабатывает меньше, но не жалуется на жизнь.

С самоизоляцией о нас больше узнали, то есть нас многие гости очень поддерживали, постили в Instagram, и стало больше подписчиков, больше фанатов. Нас как-то все поддерживают в этот период Ника Кубрак совладелица ресторана «Кебаб нон стоп».

Ника Кубрак также считает, что «перестройка» бизнеса, в том числе и ресторанного, которая сейчас происходит, хорошо отразится на индустрии в будущем. Среди рестораторов создается тесное и дружное сообщество, которое действует сообща и может изменить бизнес в лучшую сторону, оптимизировать его.

«Кризис — это новые возможности. Мы выйдем в любом случае из этого кризиса, и у нас будут дальше работать заведения. Но это большая возможность договориться о другой аренде, о другой арендной ставке», — заключила Кубрак.