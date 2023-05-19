Общество 19 мая 2023, 11:25 Минэкономразвития назвало сроки запуска системы электронных виз для иностранных туристов Минэкономразвития: Россия намерена до конца июня запустить систему электронных виз Freepik

Читать 360tv в

Российская сторона рассчитывает уже этим летом запустить систему электронных виз для въезда в страну. Об этом сообщил заместитель главы Министерства экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Заявление он сделал на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». По словам замминистра, систему планируют запустить до конца июня. Он отметил, что электронные визы будут доступны для граждан Ирана, поскольку страна вошла в список государств, которым РФ предоставляет такую возможность.

Реклама

«С июля мы надеемся, что такие визы уже начнем выдавать», — процитировал Вахрукова ТАСС.

Электронные визы и платежные карты для туристов решили запустить из-за ухода из России систем Visa и MasterCard. Удаленная идентификация нужна, чтобы иностранцы могли из любой страны получить карту у себя дома. Это позволит бронировать номера в отелях еще до поездки в Россию, а после прибытия в нашу страну пользоваться карточкой как платежным инструментом. Оформлять единые электронные визы будут гражданам 52 государств.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о планах России ввести безвизовый режим с 11 странами.