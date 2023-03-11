Путешествия 11 марта 2023, 20:20 Электронные визы и платежные карты для иностранных туристов появятся в России в этом году Минэкономразвития: в 2023 году в России запустят электронную визу для иностранных туристов РИА «Новости»

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Электронные визы и платежные карта для туристов из-за рубежа появятся в России в 2023 году. Об этом сообщила глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая на Пятом конгрессе турагентств. Ее слова передал ТАСС.

Она пояснила, что сегодня из-за ухода систем Visa и MasterCard иностранные туристы не так охотно едут в Россию, как раньше. Поэтому необходимо решать проблему платежей.

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В весеннюю сессию депутаты начнут рассматривать проект закона по удаленной идентификации гражданина. Это необходимо, чтобы турист из любой страны мог получить карту у себя дома, даст ему возможность бронировать номера в отелях еще до поездки в Россию, а после прибытия в нашу страну пользоваться карточкой как платежным инструментом.

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Шаршавицкая уточнила, что оформлять единые электронные визы будут гражданам 52 государств.

По ее словам, особенно страна заинтересована в туристах из Китая, а также из Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и других стран Персидского залива.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России побывали более 306 тысяч гостей из-за рубежа. Это на 55 тысяч туристов больше, чем годом ранее. Чаще всего приезжали граждане Белоруссии, Казахстана, Турции и Ирана.