Мир 15 февраля 2023, 15:01 Россия введет безвизовый режим с 11 странами Глава МИД Лавров сообщил о планах России ввести безвизовый режим с 11 странами РИА «Новости»

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Россия рассчитывает ввести полностью безвизовый режим с 11 государствами, а также с шестью — облегченный порядок оформления визовых документов. Об этом на выступлении в Государственной думе сообщил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы работаем над облегчением визового режима. Полностью безвизовые поездки запланировали сделать с 11 странами, а с шестью — сделать облегченные условия получения документов. Среди них Индонезия и Индия», — уточнил министр.

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Лавров напомнил, что также МИД работает над снятием ограничений по выдаче электронных виз.

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«Там уже около 70 стран. Кроме недружественных государств, которые отказались выдавать россиянам визы по упрощенной программе», — добавил он.

Ранее глава МИД сообщил, что в скором времени Россия полностью пересмотрит свои отношения с международными организациями, которые поддержали введение антироссийских санкций.

Также Лавров подчеркнул, что МИД выполнит все поручения, отданные президентом Владимиром Путиным.