Общество 14 апреля 2023, 19:03 Милонов раскритиковал возможное возвращение Урганта на Первый канал Депутата Милонова возмутило намерение Ивана Урганта вернуться на Первый канал РИА «Новости»

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Планы телеведущего Ивана Урганта вернуться на Первый канал вызвали возмущение у депутата Госдумы Виталия Милонова. В интервью изданию «Абзац» парламентарий напомнил, что шоумен покинул страну после объявления спецоперации.

«Теперь потянулись вереницей. Просят и молят. Только не о пощаде, а о деньгах. Не поменяли они свою точку зрения, они просто жрать хотят. Пусть жрут там, где оказались в марте 2022-го, на задворках», — сказал он.

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По мнению Милонова, все сбежавшие из России артисты столкнулись с невостребованностью за границей.

«Они надеялись, что западные спонсоры облагодетельствуют их. Но они оказались никому не нужными, невостребованными», — добавил депутат.

Иван Ургант пообещал вернуться в эфир Первого канала. Об этом он сообщил во время общения с журналистами на премьере фильма «Вызов» в Москве.

Шоу «Вечерний Ургант» убрали из сетки вещания после начала специальной военной операции. Некоторые СМИ писали, что Урганта якобы уволили с федерального канала, а передачу закрыли.