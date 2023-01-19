Знаменитости 19 января 2023, 18:06 Ургант удивился идее депутата признать его иноагентом Шоумен Иван Ургант назвал тайной для ученых возникновение идеи о признании его иноагентом РИА «Новости»

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Предложение депутата Госдумы Николая Новичкова признать иностранным агентом Ивана Урганта удивило телеведущего. В беседе с ИА НСН шоумен заявил, что ему непонятно, откуда в голове народного избранника появилась такая мысль.

Ургант не исключил, что к изучению вопроса надо подключить серьезных ученых, которые займутся длительными исследованиями.

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«Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять», — заявил телеведущий.

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Депутат Николай Новичков пожаловался на контекстную рекламу курсов по информационным технологиям с участием Урганта, которая стала часто появляться в его поисковике. Народный избранник заявил, что считает недопустимым участие шоумена в подобных проектах, и потребовал признать его иностранным агентом.