Михалков заявил, что ничего не знает о падении Пунтус

Никита Михалков дал комментарий о ситуации с моделью Ксенией Пунтус, которая выпала из окна квартиры его внука и находится сейчас в больнице. Режиссер оказался предельно краток.

«Ничего не знаю», — сказал Михалков РИА «Новости».

Ксения Пунтус в начале января попала в реанимацию Боткинской больницы с множественными травмами. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб легких. У нее также оказались сломаны ноги и ребра. Пунтус упала с третьего этажа дома в Трехпрудном переулке в центре Москвы. СМИ писали, что квартира принадлежит внуку Михалкова Андрею Бакову. В момент ЧП молодой человек спал.

Недавно Ксению перевели из реанимации. По данным Теlеgrаm-канала Ваzа, девушка сама смогла рассказать следователям, что с ней случилась. Однако агент модели в интервью «360» заявил, что Пунтус сейчас вряд ли может говорить.