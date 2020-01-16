«Отсебятина»: агент усомнился, что Пунтус могла дать показания

Модель Ксения Пунтус, которая выпала из окна в центре Москвы, якобы рассказала о своем падении. Представитель модельного агентства Avantmodels и агент девушки Лилия Чепегина в разговоре с «360» назвала публикации в СМИ на эту тему «отсебятиной».

Чепегина усомнилась в том, что с Пунтус кто-то разговаривал. Причина проста: у Ксении в больнице нет телефона.

«Не знаю, это, возможно, отсебятина. <...> Не думаю, что с ней кто-то разговаривал. У нее нет телефона. Это бред какой-то», — подчеркнула агент модели.

Сейчас, добавила она, девушка находится в отделении травматологии, куда ее перевели из реанимации. Ксения хорошо выглядит, ее состояние тоже вызывает оптимизм.

«Чувствует себя хорошо, улыбается. Самое главное, что у нее хорошее здоровье сейчас», — заключила Лилия Чепегина.

По данным Telegram-канала Baza, Пунтус опросили следователи. Девушка рассказала, что сидела на подоконнике в квартире у внука Никиты Михалкова. С Андреем Баковым она встречается полтора месяца.

Ксения, указано в публикации, выпила, по привычке села к окну, сорвалась и упала. Баков в это время спал и не видел, что с ней произошло.

21-летняя модель выпала из окна дома в центре Москвы 11 января. Ксению Пунтус нашли лежащей на асфальте в Трехпрудном переулке. По данным СМИ, перед этим девушка была в одном из московских баров с внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым.