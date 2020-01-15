Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из реанимации

Модель Ксению Пунтус, которую нашли на улице в центре Москвы после падения из окна, перевели из реанимации в травматологию. Девушка лечится в Боткинской больнице.

«Навещать могут не более трех человек в день», — сказали РИА «Новости» в Боткинской больнице.

21-летняя модель Ксения Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы 11 января, ее нашли в Трехпрудном переулке. СМИ узнали, что перед этим девушку видели в одном из московских баров с внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым.

Пунтус нашел дворник. По его словам, она была без одежды. Родственники рассказали, что девушку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом легких и сотрясением мозга, у нее также оказались сломаны ноги и ребра.

Баков живет в доме, возле которого нашли модель. Консьержка рассказала, что не видела, как девушка заходила в подъезд, а жильцов охарактеризовала как тихих и спокойных.