Мигранты устроили массовую драку в Новой Москве

В ночь на 19 августа в жилом комплексе «Испанские кварталы» в Новой Москве произошла массовая драка мигрантов. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости». Потасовка попала на видео.

Информации о причине конфликта, в котором приняли участие около 10 человек, нет.

На прошлой неделе на Тверской улице в центре Москвы полицейские прервали боксерский поединок, который устроила группа мигрантов. Иностранцы устроили бойцовский турнир на детской площадке во дворе одного из домов. Правоохранители забрали в отделение 12 человек. На них составили административные протоколы.

В начале августа несколько десятков мигрантов устроили массовую драку со стрельбой на Пограничной улице в Мытищах. Один человек серьезно пострадал — его забрали в больницу. После этого Мытищинский суд признал виновными в нарушении режима пребывания в России 12 иностранцев. Их оштрафовали на шесть тысяч рублей и выдворили из страны.