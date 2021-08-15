В центре Москвы полицейские прервали боксерский поединок, который устроила группа мигрантов на Тверской улице. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Приезжие решили устроить боксерский турнир прямо на спортивной площадке во дворе. Но прибывший по вызову наряд полиции прервал спарринг.

В отдел доставили 12 человек. На уличных боксеров составили административные протоколы. Правоохранители также проверили бойцов на причастность к преступлениям.

Ранее сообщалось, что из России выдворили 12 трудовых мигрантов, ставших участниками массовой драки со стрельбой, которая произошла 6 августа на Пограничной улице в Мытищах. Предположительно, в потасовке принимали участие около 40 приезжих. Одного из пострадавших в результате доставили в больницу. В тот же день сообщалось о драке в Одинцове, где рабочие с битами и ножами устроили погром на строительной площадке рядом с ЖК «Одинбург». Задержали около 10 человек. Из России также депортировали 26 мигрантов, которые принимали участие в массовой драке у метро «Кузьминки». Всего к ответственности привлекли 87 иностранцев.