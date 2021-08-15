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    15 августа 2021, 12:49

    Мигранты устроили боксерский поединок во дворе в центре Москвы — СМИ

    Александр Блинов

    В центре Москвы полицейские прервали боксерский поединок, который устроила группа мигрантов на Тверской улице. Об этом сообщил РЕН ТВ.

    Мигранты устроили боксерский поединок во дворе в центре Москвы — СМИ

    Приезжие решили устроить боксерский турнир прямо на спортивной площадке во дворе. Но прибывший по вызову наряд полиции прервал спарринг.

    В отдел доставили 12 человек. На уличных боксеров составили административные протоколы. Правоохранители также проверили бойцов на причастность к преступлениям.

    Ранее сообщалось, что из России выдворили 12 трудовых мигрантов, ставших участниками массовой драки со стрельбой, которая произошла 6 августа на Пограничной улице в Мытищах. Предположительно, в потасовке принимали участие около 40 приезжих. Одного из пострадавших в результате доставили в больницу. В тот же день сообщалось о драке в Одинцове, где рабочие с битами и ножами устроили погром на строительной площадке рядом с ЖК «Одинбург». Задержали около 10 человек. Из России также депортировали 26 мигрантов, которые принимали участие в массовой драке у метро «Кузьминки». Всего к ответственности привлекли 87 иностранцев.