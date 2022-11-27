Общество 27 ноября 2022, 11:33 МИД России выразил соболезнования в связи со смертью Макея МИД России назвал Макея выдающимся дипломатом и настоящим патриотом Белоруссии РИА «Новости»

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей был выдающимся дипломатом и настоящим патриотом, который посвятил жизнь служению интересам своей страны на международной арене. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, выразив соболезнования в связи со смертью министра.

В МИД отметили, что Макей был истинным другом России, который стремился развивать двустороннее сотрудничество двух стран. Он многое сделал для интеграционного строительства Союзного государства, подчеркнули в министерстве.

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Отдельно в ведомстве указали на роль Макея в укреплении связей между народами России и Белоруссии.

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Владимир Макей скоропостижно скончался 26 ноября. Ему было 64 года. Причины смерти министра пока неизвестны. Свой пост он занимал с 2012 года. Ранее соболезнования в связи с его уходом из жизни выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что смерть Макея стала настоящим потрясением.