Общество 26 ноября 2022, 17:27 Захарову потрясла смерть главы МИД Белоруссии Представитель МИД РФ Захарова: потрясены сообщениями о смерти Макея РИА «Новости»

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В России потрясены сообщениями о смерти министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», — добавила дипломат.

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Информацию о скоропостижной смерти Макея 26 ноября опубликовало БелТА со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства республики Анатолия Глаза.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и МИД Белоруссии пока не давали никаких комментариев по поводу случившегося.

Макею было 64 года. Причины смерти пока неизвестны. Накануне он провел рабочую встречу Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем. Пост министра иностранных дел занимал с 2012 года.