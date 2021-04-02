В Министерстве иностранных дел заявили, что рассчитывают на соблюдение всех норм мореплавания в районе проведения работ по прокладке «Северного потока — 2». Строительство трубопровода должны завершить к концу этого года.

«Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться. И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы, и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон», — сказал ТАСС замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Он заявил, что Москва уверена в реализации до конца 2021 года проекта трубопровода. Однако российские власти надеются, что со стороны Запада не будут предприниматься действия, которые будут препятствовать завершению строительства.

Ранее директор Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил, что в зоне строительства газопровода находятся иностранные суда и самолеты. В компании отметили, что провокационно себя ведут не только военные корабли и подводные лодки, но и гражданские суда, которые нарушают границу зоны работ и слишком близко подходят к трубоукладчику.