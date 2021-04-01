Иностранные военные корабли начали заходить в воды, где ведутся работы над газопроводом «Северный поток — 2». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оператора проекта, компанию Nord Stream 2 AG.

В организации заявили, что 28 марта на участке, где работает трубоукладчик «Фортуна» появилась неопознанная субмарина.

«Якорные линии «Фортуны» располагаются на расстоянии более одной мили. Действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода», — говорится в сообщении.

В Nord Stream 2 AG отметили, что активность проявляют и гражданские суда иностранных государств, которые нарушают границу зоны работ и слишком близко подходят к трубоукладчику. На запросы экипажа «Фортуны» суда не реагируют.

Видео и фото с места событий опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

В компании-операторе считают, что действия иностранных кораблей стали частью провокационной кампании, чтобы помешать завершению строительства газопровода. В Nord Stream 2 AG назвали этот случай беспрецедентным за всю историю.

Работы над газопроводом «Северный поток — 2» находятся на завершающей стадии. На сегодняшний день он готов на 95%. Первую линию трубопровода прокладывает судно «Академик Черский». Над второй с декабря 2020 года работает судно «Фортуна».

Завершение работы остановилось на год после выхода из проекта швейцарской компании Allseas, которая предоставляла судно-трубоукладчик. Причиной стали санкции со стороны США.