Общество 30 марта 2023, 18:00 МИД не получал запросов от США после ареста журналиста WSJ Замглавы МИД Иванов: США не обращались к российской стороне после ареста Гершковича РИА «Новости»

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США пока не направляли России официальных запросов по поводу корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. РФ Евгений Иванов. Американца 30 марта арестовал Лефортовский суд Москвы.

«Нет, пока не обращались», — коротко сказал Иванов.

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От других комментариев он воздержался. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков указал на то, что пока рано поднимать вопрос о возможности обмена Гершковича.

О задержании журналиста стало известно 30 марта. По данным ФСБ, операцию провели в Екатеринбурге. Корреспондента WSJ подозревают в шпионаже в пользу американских властей.

В Кремле заявили, что он был задержан с поличным, когда получал секретную информацию. ФСБ уточняло, что журналист интересовался работой одного из предприятий ВПК.

Статья о шпионаже предусматривает наказание от 10 до 20 лишения свободы. После ареста корреспондента отправили в СИЗО «Лефортово».