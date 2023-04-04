Общество 04 апреля 2023, 07:30 МИД начал проработку обращения Москальковой о выдаче паспортов РФ за границей МИД получил обращение омбудсмена Москальковой об упрощении выдачи паспортов РФ за границей РИА «Новости»

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МИД России получил и начал рассматривать обращение уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, предложившей упростить получение российского паспорта соотечественниками за границей. Об этом РИА «Новости»рассказали в министерстве.

«Подтверждаем факт обращения. <…> Ведется проработка данного вопроса в межведомственном формате с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — отметили в ведомстве.

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По мнению омбудсмена, соотечественникам стоит позволить получать российские паспорта в зарубежных представительствах. Сейчас законодательство подразумевает, что даже постоянно проживающие за границей люди должны приехать в Россию, чтобы оформить паспорт этой страны. Из-за нарушения логистики и дороговизны таких поездок решение этого вопроса часто затрудняется. Москалькова обратилась по этой теме в МИД и МВД.

Ранее она же внесла на рассмотрение в Госдуму поправки в закон о гражданстве. Уполномоченный по правам человека предложила отменить необходимость предоставления письменного заверенного согласия родителя-иностранца на получение российского гражданства ребенком, рожденным за границей. Поправки затрагивают детей, у которых один из родителей — гражданин Российской Федерации.