Общество 29 марта 2023, 04:18 Российские паспорта предложили выдавать за границей Москалькова предложила выдавать российские паспорта в зарубежных представительствах РИА «Новости»

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Выдавать российские паспорта захотели в зарубежных представительствах. Такую идею высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с РИА «Новости».

«Я сегодня хочу поставить вопрос о возможности получения российских паспортов за рубежом», — сказала Москалькова.

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Согласно законодательству России, как отметила омбудсмен, если человек постоянно проживает за рубежом и ему надо получить паспорт, то для оформления необходимых документов ему нужно приехать в страну. Некоторым это сложно сделать, поскольку сейчас нарушена логистика, а также это очень дорого.

«И мы обратились в МИД и в МВД с тем, чтобы рассмотреть вопрос, там, непосредственно в наших консульствах, давать возможность получить паспорт», — заявила омбудсмен.

Ранее Москалькова внесла на рассмотрение в Госдуму поправки в закон о гражданстве. Они предусматривают наделение российским гражданством детей, рожденных за границей. Речь идет о детях, у которых на момент рождения один из родителей имеет российское гражданство, независимо от места появления ребенка на свет. Поправки предлагают отменить необходимость предоставления письменного и заверенного нотариусом согласия родителя-иностранца на получение ребенком гражданства России.