Общество 18 марта 2023, 05:05 Рожденным за границей детям россиян предложили давать гражданство России Москалькова предложила давать рожденным за границей российским детям гражданство РФ РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова внесла на рассмотрение в Госдуму поправки в закон о гражданстве. Они предусматривают наделение российским гражданством детей, рожденных за границей, сообщило РИА «Новости».

Речь идет о детях, у которых на момент рождения один из родителей имеет гражданство РФ, независимо от места появления ребенка на свет.

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«Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день рождения ребенка <…> один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином (независимо от места рождения)», — говорится в поправках.

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В версии этого законопроекта, который был принят в первом чтении, гражданство РФ предлагалось давать, если ребенок родился в России. Поправки предлагают отменить необходимость предоставления письменного и заверенного нотариусом согласия родителя-иностранца на получение ребенком гражданства РФ.

Как поясняется в документе, необходимость внесения таких поправок вызвана тем, что требование об обязательном согласии родителя-иностранца в случае конфликта в семье становится непреодолимым препятствием для оформления гражданства России ребенка.

Ранее сообщалось, что для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые живут в России и имеют ВНЖ, предложили распространить право на упрощенное получение гражданства РФ. В версии законопроекта, который приняли в первом чтении, такое право предусматривается через указ президента страны.