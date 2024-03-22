Общество 22 марта 2024, 16:01 Международное движение ЛГБТ внесли в список террористов и экстремистов Движение ЛГБТ внесли в перечень террористов и экстремистов Unsplash

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Международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения попало в список террористов и экстремистов. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения», — указали в базе ведомства.

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В прошлом году Верховный суд по иску Минюста признал движение ЛГБТ* экстремистским. Деятельность организации запретили на территории России.

Официальный представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе заявил, что движение ЛГБТ* разрушает традиционные христианские представления о семье и браке. Он назвал признание организации экстремистской своеобразной самозащитой общества.

По данным информагентства «Свободные новости», Верховный суд в решении о признании движения экстремистским указал, что ЛГБТ* создали в Соединенных Штатах. Организация нужна была властям США для контроля над рождаемостью и продвижения нетрадиционных семейных отношений.

*Экстремистская организация, запрещенная в России