Общество 30 ноября 2023, 23:13 Представитель РПЦ назвал запрет ЛГБТ формой нравственной самозащиты общества Представитель РПЦ Кипшидзе: запрет ЛГБТ — это нравственная самозащита общества РИА «Новости»

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ЛГБТ-движение* разрушает традиционные христианские представления о семье и браке. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил официальный представитель РПЦ, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, признание движения ЛГБТ* экстремистской организацией — это самозащита общества.

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«Например, детей христиан в школе заставляют учить, что брак — это не союз мужчины и женщины, а непонятно что. В результате деятельности международного ЛГБТ-движения* во многих странах Запада брак юридически уравнен с ЛГБТ*-сожительством», — добавил Кипшидзе.

Он отметил, что ЛГБТ-движение* подрывает основы традиционного общества и имеет все признаки экстремистской организации. Если бы его не запретили в России, то в нашей стране повторилась бы та же история, что и на Западе, заключил официальный представитель РПЦ.

Ранее Верховный суд РФ по иску Минюста признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией. Суд постановил исполнять это решение немедленно.

*Экстремистская организация, запрещенная в России