Общество 15 февраля 2024, 10:21 Метель не помешала работе аэропортов Московского региона Росавиация: аэропорты столичного региона работают штатно на фоне метели РИА «Новости»

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Сильная метель не помешала работе аэропортов столичного региона. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Московского региона работают штатно», — указали в ведомстве.

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Речь идет о Шереметьеве, Домодедове, Внукове и Жуковском. Рейсы по метеоусловиям там не отменяли. Также самолеты не уходили на запасные аэродромы. Однако пассажиры Шереметьева пожаловались на задержку одного из рейсов. Кадры обстановки в воздушной гавани появились в распоряжении «360». Самолет должен был вылететь в 08:00 по московскому времени. Но выход на посадку отменяли два раза.

Столичный регион ранее накрыл сильный снегопад. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что из-за осадков сильно ухудшилась видимость. В московских аэропортах она составляла 600 метров. В Шереметьеве видимость была 800 метров.