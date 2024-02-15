Эксклюзив 15 февраля 2024, 09:21 «Не знаем — вылетим мы или нет». Пассажиры пожаловались на задержку вылета в Шереметьеве Пассажир рассказал о задержке вылета из Шереметьева утром 15 февраля

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Пассажиры одного из рейсов, который должен был вылететь утром 15 февраля из Шереметьева, пожаловались на задержки. В распоряжении «360» появились кадры обстановки в аэропорту.

«Это мы стоим на рейс, который в 08:00 должен был лететь, второй раз поменяли выход на посадку. Мы стоим и не знаем, вылетим мы или не вылетим, наверное, Росавиацию надо как-то подключить, чтобы они помогли аэропорту Шереметьево наладить все-таки работу», — поделился автор записи, снимая огромную очередь.

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Сейчас в Москве продолжается сильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил в Telegram, что из-за осадков видимость в столичных аэропортах составляет 600 метров.

«Внуково — 600 метров, Шереметьево — 800 метров, Жуковский — 900 метров, Остафьево — 1,2 километра», — уточнил Тишковец.

«360» обратился за комментарием в пресс-службу Шереметьева, однако получить информацию оперативно не удалось. На момент публикации новости представители аэропорта никакие данные не предоставили.