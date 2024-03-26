Эксклюзив 26 марта 2024, 22:28 Студент из Китая нарисовал картину мемориала около Crocus City Hall

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Олицетворяющие кровь погибших красные цветы нарисовал на своей картине студент из Китая Ван Хай Вэй около стихийного мемориала возле Crocus City Hall. В беседе с «360» молодой человек пояснил, что учится в Российском государственном художественно-промышленном университете имени Строганова, где получает докторскую степень.

Иностранец подчеркнул, что нападение боевиков на концертный зал, которое привело к большому количеству жертв, его неприятно поразило. Он отметил, что к мемориалу приходит большое количество плачущих людей, что заставляет его сердце страдать еще больше.

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Выход охватившему его горю Ван Хай Вэй нашел через живопись. Своей картиной он решил показать, что людям сегодня необходим мир, а не кровопролитие. Поэтому он нарисовал на картине большое количество красных цветов.

После нападения боевиков на Crocus City Hall, жертвами которого стали 139 человек, стихийные мемориалы появились во многих городах России. Иностранцы приносили цветы и свечи к посольствам, выражая общую скорбь по погибшим.

Даже спустя четыре дня после нападения количество цветов и детских игрушек на стихийных мемориалах только увеличилось. Об