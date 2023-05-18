18 мая 2023, 20:41
Мертвых тюленей вынесло на берег в Петербурге
«Фонтанка»: в Петербурге на берег вынесло шесть мертвых серых тюленей
В Санкт-Петербурге на берег вынесло мертвых тюленей. Двух обнаружили на пляже в Тарховке, об этом сообщил Telegram-канал издания «Фонтанка».
Горожане также сообщили, что трех мертвых животных нашли в Репино, одного на Курорте.
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«Это все серые тюлени, погибшие достаточно давно. Это старые трупы. Просто сейчас шторм и они всплывают — вода прогревается и их выносит. За сегодня шесть серых тюленей», — сообщили изданию в Фонде друзей балтийской нерпы.
Горожане сетуют, что трупы животных убирают недостаточно оперативно.
В Выборге в апреле спасли маленькую самку тюленя. Животное находилось в крайней степени истощения. Тюлененка поместили в специальный центр, где его откормят и выпустят на свободу в Финский залив.
Волонтеры из Фонда друзей балтийской нерпы спасли за 2022 год девять детенышей нерпы. В целом животных было меньше, чем в предыдущем и позапрошлом году.
Санкт-Петербург
Животные
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