Общество 18 мая 2023, 20:41 Мертвых тюленей вынесло на берег в Петербурге «Фонтанка»: в Петербурге на берег вынесло шесть мертвых серых тюленей Freepik

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В Санкт-Петербурге на берег вынесло мертвых тюленей. Двух обнаружили на пляже в Тарховке, об этом сообщил Telegram-канал издания «Фонтанка».

Горожане также сообщили, что трех мертвых животных нашли в Репино, одного на Курорте.

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«Это все серые тюлени, погибшие достаточно давно. Это старые трупы. Просто сейчас шторм и они всплывают — вода прогревается и их выносит. За сегодня шесть серых тюленей», — сообщили изданию в Фонде друзей балтийской нерпы.

Горожане сетуют, что трупы животных убирают недостаточно оперативно.

В Выборге в апреле спасли маленькую самку тюленя. Животное находилось в крайней степени истощения. Тюлененка поместили в специальный центр, где его откормят и выпустят на свободу в Финский залив.

Волонтеры из Фонда друзей балтийской нерпы спасли за 2022 год девять детенышей нерпы. В целом животных было меньше, чем в предыдущем и позапрошлом году.