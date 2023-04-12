Эксклюзив 12 апреля 2023, 19:58 Истощенную маленькую нерпу спасли в Выборге Эксперт Андриевская рассказала о состоянии спасенной самки тюленя в Выборге Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Выборге спасли маленькую самку тюленя. Она плавала вдоль набережной, но боялась выйти из воды из-за толпы, собравшейся на берегу. Сейчас животное поместили в специальный центр, где оказывают помощь, рассказала «360» ведущий научный сотрудник, основатель Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская.

«Это маленький тюлененок, который родился в марте или в конце февраля этого года. Возраст ее, соответственно, около полутора месяцев. Она находится в крайней степени истощения», — пояснила эксперт.

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По словам Андриевской, вес самки тюленя в настоящее время должен был составлять уже 40 килограммов, но она весит всего 11 килограммов, а это меньше веса при рождении.

В настоящее время тюлененок получает раствор регидрона, поддерживающую терапию, а как только состояние стабилизируется, ее постепенно переведут на смесь из фарша сельди, регидрона, рыбьего жира и витаминов. Через несколько дней после получения такой смеси через зонд прямо в желудок нерпа будет постепенно переходить на рыбный корм.

«Потом в течение полутора месяцев она будет находиться в центре и после этого ее выпустят в естественную среду обитания — обратно в Финский залив», — заключила Андриевская.