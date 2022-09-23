Фонд друзей балтийской нерпы спас 9 нерп в 2022 году | 360°

Общество 23 сентября 2022, 17:18 Поделиться Telegram

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Viber Фонд друзей балтийской нерпы спас 9 нерп в 2022 году

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Волонтеры из Фонда друзей балтийской нерпы спасли девять детенышей нерпы в этом году. Об этом в фонде рассказали «Невским новостям».

Это довольно мало — в другие годы в фонд попадает больше животных.

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«Зима, в принципе, была неплохой. Не было аномальной жары в первую половину лета, как было в прошлые годы, и все детеныши успели начать самостоятельную жизнь. В целом животных было немного, меньше, чем в предыдущем и позапрошлом году. Было девять тюленят. Большого количества наплыва летних нерпят-тюленят, его не было. Поэтому в этом году было спокойно», — рассказала научный сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андреевская.

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Фонд занимается кольчатыми нерпами и серыми тюленями. Волонтеры спасают детенышей, оставшихся без матери, а также раненых животных.

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