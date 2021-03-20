Менее 10 тысяч случаев ковида в России выявляют шестой день подряд

За сутки в России выявили 9632 новых случая коронавируса в 85 регионах. Этот показатель не поднимается выше 10 тысяч уже шестой день подряд.

Среди них у 1135 (11,8%) пациентов инфекция никак не проявляется.

В Москве заболели 1728 человек. Санкт-Петербург расположился на втором месте антирейтинга с 899 пациентами, а Московская область — на третьем (651). Далее идет Нижегородская область, где зафиксировано 352 новых случая. Первую пятерку замыкает Ростовская область (241). Наименьший среднесуточный прирост зарегистрирован в Республике Тыва и Ненецком автономном округе — по одному местному жителю.

Источник фото: телеканал «360»

Всего с начала пандемии коронавируса в России заболели 4 447 570 человек. Темп прироста составил 0,22%.

За последние сутки в стране зарегистрировано 392 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 94 659 россиян. За минувшие 24 часа выздоровели 11 279 пациентов, а всего таких — 4 060 652.

Уровень заражения короновирусом к концу весны может еще больше снизиться по сравнению с мартовскими показателями. Однако это возможно при соблюдении условий: следовать всем предписаниям и вакцинироваться.

Ранее иностранным студентам снова разрешили приезжать в Россию на очную учебу. В РФ будут пускать учащихся из тех стран, где сложилась благоприятная эпидемическая обстановка. Определять ее будут по специальному алгоритму.