Иностранным студентам разрешили въезд в Россию

Правительство утвердило распоряжение, согласно которому иностранные студенты могут снова приезжать в Россию на очную учебу. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документ, который подписали в Кабмине 16 марта.

В распоряжении говорится, что в Россию будут пускать студентов из тех стран, где сложилась благоприятная эпидемическая обстановка. Определять степень безопасности в той или иной стране будут по специальному алгоритму. Его разработали в Минобрнауки и утвердили в оперштабе по борьбе с пандемией коронавируса. Это решение одобрили в Госдуме.

В ведомстве пояснили «Известиям», что об эпидемической обстановке в их родных странах студентам будут сообщать через мессенджеры и в личных кабинетах на сайтах вузов.

Специалисты определили четкий план действий студентов: не менее чем за 10 дней до приезда об этом надо будет предупредить куратора университета, дождаться разрешения и сдать ПЦР-тест не ранее чем за три дня до пересечения границы. Справку об отрицательном результате нужно будет показать пограничникам и в общежитии. В России нужно сдать тест еще раз и дождаться его результата на карантине.

Как рассказал «Известиям» первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин, сейчас в России меньше половины иностранных студентов занимаются очно, а это снижает эффективность учебы.

Эпидемическая обстановка в нашей стране начала стабилизироваться в начале этого года после сентябрьской вспышки 2019-nCoV. Во всех регионах сейчас идет масштабная вакцинация. Ранее инфекционист и главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков заявил, что очередной рост заболеваемости ковидом может начаться в середине апреля.