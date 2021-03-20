Назван срок возможного спада заражения коронавирусом

Уровень заражения короновирусом к концу весны может еще больше снизиться в сравнении с мартовскими данными. Но только если люди продолжат соблюдать всех предписания и вакцинироваться. Сейчас ситуация стабильна.

«Число ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 на протяжении уже двух недель не превышает 11 тысяч в сутки. Этому способствует соблюдение рекомендованных мер профилактики, кампания по вакцинированию, а также наличие у части населения иммунитета к коронавирусу, приобретенного естественным путем», — заявила ТАСС врач-инфекционист, замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эксперт отметила, что весной из-за погодных условий: оттепели, слякоти, дождей и более влажной погоды могут быть суточные колебания по числу заболевших, поскольку данные факторы создают условия для более активного распространения респираторных инфекций. В их число входит коронавирус.

Со времени объявления о пандемии коронавирусом заразилось более 121,8 миллиона человек во всем мире, из них умерло около 2,7 миллиона. Это мировая картинка распространения вируса. В России же, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зафиксировано 4 437 938 случая заражения, смертельных исходов 94 267.