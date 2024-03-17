Общество 17 марта 2024, 02:11 Мелитопольцы провели автопробег к 10-летию воссоединения Крыма с РФ Автопробег в честь юбилея воссоединения Крыма с Россией прошел в Мелитополе РИА «Новости»

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Автопробег провели в Мелитополе в преддверии 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Организаторами выступили активисты Запорожской области, сообщили «Известия».

«Сегодня неравнодушные жителя Мелитополя приехали, чтобы проехаться колонной по городу, показать, что Запорожская область солидарны с выбором Крыма и Севастополя», — рассказал участник мероприятия.

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Еще одна участница назвала такой жест проявлением патриотизма и гордости за государство. Другой мужчина отметил, что ждал присоединения к России и дождался, поэтому теперь он надеется на самое лучшее.

Президент Владимир Путин в субботу поздравил власти Крыма с 10-летием воссоединения с Россией. Он позвонил главе Сергею Аксенову и председателю местного парламента Владимиру Константинову.

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт.