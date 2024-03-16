16 марта 2024, 20:12
Путин поздравил Крым с 10-летием воссоединения с Россией
Президент Владимир Путин по телефону поздравил действующих и бывших представителей власти Крыма и Севастополя с десятилетием воссоединения с Россией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента, Путин позвонил главе Крыма Сергею Аксенову и председателю крымского парламента Владимиру Константинову. Кроме того, глава государства поздравил бывшего мэра Севастополя Алексея Чалого и экс-полпреда в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева.
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«Владимир Путин по телефону поговорил с Аксеновым, Константиновым, Белавенцевым и Чалым и поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией», — уточнил Песков.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт, они — неотъемлемая часть России.
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