16 марта 2024, 13:28
Лавров напомнил, что вопрос о принадлежности Крыма давно закрыт
Лавров: вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт
Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт, они — неотъемлемая часть России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его комментарий привела пресс-служба МИД.
«Как показало дальнейшее развитие ситуации, такое решение было единственно верным. Оно позволило защитить жизнь, честь и достоинство крымчан от посягательств русофобского киевского режима», — подчеркнул дипломат.
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По мнению Лаврова, за эти годы удалось многое сделать в российском Крыму. Решены проблемы, которые достались «в наследство» от Украины, на полуострове запустили много масштабных проектов, ориентированных на его развитие.
Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России по результатам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В этом году исполняется 10 лет с момента исторического для полуострова события.
Постпред президента в Крыму Георгий Мурадов заявил, что Запад не признал результаты референдума, поскольку это помешало сделать Севастополь своей военной базой в Черном море.
Сергей Лавров
Крым
Россия
Севастополь
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