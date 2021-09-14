Медвежонок пришел к ресторану в Башкирии

В Абзелиловском районе Башкирии медвежонок пришел в ресторан горнолыжного комплекса. Животное пыталось попасть внутрь.

Сотрудники заведения сняли его на видео, сообщило издание «Абзелил».

Медведь пришел к ресторану, расположенному на вершине горнолыжного центра в Абзелиловском районе, вечером 13 сентября.

Директор Единой дежурной диспетчерской службы района Вадим Баталов рассказал изданию, что в этих местах несколько месяцев часто видят двух медвежат. Однако последние две недели они не появлялись, потому что их спугнули. Но медвежата вернулись, в лесу им нечем питаться из-за засушливого лета. Несколько дней назад их видели с территории очистных сооружений, где на одном из участков растут яблони.

К ресторану, по предположению Баталова, медвежонка привел запах еды.

Директор Единой дежурной диспетчерской службы района уже обратился с письмом в Министерство природы Башкирии, чтобы определить судьбу медвежат, так как к следующему лету они станут взрослыми.