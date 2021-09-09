Двух агрессивных медведей убили на Камчатке

В населенные пункты Елизовского района Камчатки зашли медведи. Сообщение об этом поступило в оперативные службы. Двух животных пришлось застрелить, так как они оказались агрессивными. Об этом сообщили в администрации района.

«Вечером 8 сентября были замечены блуждающие медведица с медвежонком. Выехавшие на место происшествия охотоведы и сотрудники Росгвардии зафиксировали агрессивное поведение животных и ликвидировали их», — передало РИА «Новости» слова представителя ведомства.

На YouTube-канале «Камчатка-информ» появилось видео, на котором видно, как по дороге гуляют два медведя. Их заснял водитель, который сильно удивился, наткнувшись на диких животных.

Утром в четверг поступило еще одно сообщение о двух блуждающих медведях. По предварительным данным, это медведица с медвежонком. Их пока ищут в поселке Нагорный. На место направились охотоведы. Администрация призвала местных жителей соблюдать осторожность, следить за детьми и не выходить на улицу в темное время.