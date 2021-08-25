Пожар произошел в парке в Башкирии

Пожар произошел в природном парке «Зилим» в Башкирии. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на соцсети.

Возгорание распространилось на площадь в восемь гектаров. В тушении участвуют 50 человек. Посещение парка было запрещено из-за пожароопасной ситуации. Позже туда стали пускать группы туристов не более 10 человек. Ранее специалистам удалось потушить пожар в строящемся 20-этажном доме в Воронеже. Причины возгорания устанавливаются.