Медведи из петербургского приюта выспались благодаря пандемии

В этом году в приюте «Велес» наконец-то выспались все медведи. Спокойному сну поспособствовал режим самоизоляции, введенный из-за пандемии. Об этом рассказало издание «Петербургский дневник».

«В эту зиму медведи наконец-то выспались. Причина — в режиме изоляции, который был введен из-за пандемии. Посетителей в приют не пускали, и наступила тишина — отсюда и здоровый сон», — рассказала специалист.

Однако этот приют создан не для того, чтобы показывать животных людям. Он должен работать как центр передержки. Сюда попадают звери, которые не смогли прижиться у прежних хозяев или развлекательных организаций. В основном в «Велесе» обитают дикие животные: львы, медведи, лисы. Некоторых здесь подлечивают и отпускают обратно в лес.

После ДТП в приют часто попадают лисицы и енотовидные собаки. Лось — редкий гость. Из-за хрупких ног лоси почти сразу умирают от столкновения с машиной.

Накануне глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил запретить в России продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, так как условия их содержания там можно приравнять к жестокому обращению.