Скончалась лосиха, которую сбили на дороге под Орехово-Зуевом

Сегодня стало известно, что лосиху, которую сбили под Орехово-Зуевом, не удалось спасти. Она умерла после операции. Об этом «360» рассказал владелец лосиного питомника Алексей Седой.

«Умерла вчера после операции. Вчера в том же примерно месте в Лотошине насмерть опять лося, только взрослого, сбили», — сообщил он.

Машина сбила лосиху в конце января. Раненое животное пять дней ползло по полю к людям за помощью. Ее нашли еще в поле, недалеко от жилого массива, — от шоссе, где произошла авария, тянулся кровавый след. Ветеринары выхаживали и готовили ее к операции. Ампутировать ногу было нельзя, но из-за тяжелого перелома сложно было даже предположить, как лосиху можно спасти.

Несколько дней животное находилось в стабильно тяжелом состоянии. Перед операцией лосиху нужно было кормить. Волонтеры каждый день искали для пострадавшей ветки в лесу. Несмотря на то, что врачи не давали позитивных прогнозов, Алексей Седой сразу заявил, что готов взять животное к себе.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья также оказывало содействие в спасении животного. Исполняющий обязанности министра Сергей Воскресенский заявил, что виновника аварии ждет штраф в размере 80 тысяч рублей за ущерб охотничьим ресурсам, но найти ответственного будет сложно.