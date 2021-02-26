Продажу животных в магазинах и на птичьих рынках предложили запретить

Продажу животных в зоомагазинах предложили запретить в России. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он считает, что в зоомагазинах и на птичьих рынках необходимо запретить продажу животных, так как условия содержания животных там можно приравнять к жестокому обращению.

«Если говорить о запрете продажи животных через зоомагазины, я считаю, надо запрещать. Птичьи рынки надо запрещать. Вот эти безобразные условия, в которых они находятся в зоомагазинах, это надо запрещать», — заявил он в прямом эфире на своей странице в Instagram.

По его словам, животные могут находиться в таких магазинах месяцами без нормальной вентиляции. Птичьи рынки он и вовсе назвал «форменным безобразием».

Народный хурал Республики Бурятия Оксана Бухольцева обратилась в Госдуму РФ с просьбой обязать хозяев домашних животных стерилизовать четвероногих. Документ подразумевает изменение законодательства в части обращения с животными. Директор центра защиты прав животных «Вита» в Санкт-Петербурге Динара Агеева ранее заявила, что выступает за введение налога на нестерилизованных питомцев, которых содержат разведенцы, уточнило RT.