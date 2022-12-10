Спорт 10 декабря 2022, 01:26 Сборная Аргентины обыграла Нидерланды в четвертьфинале ЧМ-2022 Аргентина победила сборную Нидерландов и вышла в полуфинал чемпионата мира РИА «Новости»

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Сборная Аргентины обыграла соперников из Нидерландов по пенальти со счетом 4:3 в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

Форвард Лионель Месси на 35-й минуте пасом вывел защитника Науэля Молину к воротам противника. После этого Молину забил гол. На 73-й минуте аргентинцы забили второй гол.

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Нападающий команды Нидерландов Вегорст отыграл один мяч на 83-минуте. Ему же удалось сравнять счет на последней, 10-й минуте добавленного времени. В двух дополнительных таймах по 15 минут команды отличиться не смогли.

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По итогам встречи сборная Аргентины вышла в полуфинал чемпионата мира, в котором ей предстоит сыграть со сборной Хорватии. Нидерланды выбывают из мундиаля.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси во время игры с нидерландцами забил десятый гол на мировых первенствах. Это помогло футболисту догнать в списке лучших бомбардиров Габриэля Батистуту.