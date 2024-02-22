22 февраля 2024, 11:54
Медведев призвал ссылать в Сибирь вредящих России «ждунов»
Медведев предложил отправлять вредителей России с Донбасса в сибирские лагеря
Вредящих России граждан, которые проживают в новых регионах, следует отправлять на «перевоспитание» в исправительно-трудовые лагеря. Об этом РИА «Новости» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что со всеми людьми необходимо проводить информационную работу и убеждать их в том, что «мы вернулись навсегда». Медведев также указал на необходимость изобличать и наказывать с помощью сибирских лагерей тех, кто вредит стране.
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«Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря», — подчеркнул политик.
Ранее Медведев рассказал, что Одесса является исторически российской территорией, которую следует вернуть в состав государства. По его словам, россияне «заждались» присоединения города. Зампред Совбеза также выступил за уничтожение украинского режима. Он заключил, что скоро этот вопрос включат в повестку дня.
Дмитрий Медведев
Донбасс
Россия
Сибирь
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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