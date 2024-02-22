Власть 22 февраля 2024, 10:31 Медведев призвал уничтожить киевский режим Медведев: киевский режим должен пасть, его необходимо уничтожить Unsplash

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Нынешнюю украинскую власть необходимо полностью уничтожить. С таким призывом выступил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, его процитировало kp.ru.

По мнению политика, если после нынешних событий от Украины что-то останется, то у этого государства будут шансы сохраниться, хоть и маленькие. Пока говорить об этом рано, но через некоторое время вопрос будет стоять на повестке дня, отметил Медведев.

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Зампред Совбеза указал на необходимость гарантировать будущее России. Без «разгрома националистической, профашистской клики в Киеве» это невозможно, обратил внимание политик.

«Этот режим должен пасть, он должен быть уничтожен, его не должно остаться на белом свете», — подытожил Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза объяснил, когда задачи спецоперации будут считаться выполненными. По словам политика, необходимо создать защитный кордон, который застрахует Россию от «всякого рода поползновений».