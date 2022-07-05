Медведев предупредил, что Япония останется без нефти, газа и участия в проекте «Сахалин-2»

У Японии не будет ни нефти, ни газа из России, как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2». Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова японского премьера Фумио Кисиды о потолке цен на российскую нефть.

Медведев напомнил, что Кисида несколько дней назад заявил, что потолок допустимой закупочной цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости.

«Также мы создадим механизм, который не допустит покупку российской нефти по цене выше установленной», — пояснил Кисида.

Медведев отреагировал на эти слова и представил у себя в Telegram вариант «перевода с японского на русский».

«Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в 300–400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ „Сахалин-2“», — предупредил он.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе имущества компании «Сахалин Энерджи» в собственность России. После этого МИД Японии попросил разъяснить этот указ, потому что проект «Сахалин-2» важен для обеспечения стабильных энергопоставок в страну.