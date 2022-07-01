Путин подписал указ о переходе имущества «Сахалин Энерджи» в собственность России

Имущество компании «Сахалин Энерджи» переходит в собственность России согласно указу о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере, который в четверг подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому переходят все права и обязанности „Сахалин энерджи инвестмент компании“ <…> Имущество компании подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации», — сказано в указе.

Согласно документу, все сотрудники нынешнего оператора «Сахалин-2» должны перейти в новую компанию. Такие меры приняты из-за действий США и их приспешников, которые нарушают международное право.

Держателями акций «Сахалин Энерджи», помимо «Газпрома», являются компании Shell, Mitsui & Co. Ltd и Mitsubishi Corporation.

Японские компании не планировали выходить из российского энергетического проекта «Сахалин-2», об этом они неоднократно заявляли. Однако продолжили вводить против России санкции. Новые рестрикции предполагают заморозку активов некоторых российских банков в Японии и запрет на проведение финансовых операций.