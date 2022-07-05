МИД Японии попросил разъяснить указ Путина по «Сахалину-2»

Проект «Сахалин-2» важен для обеспечения стабильных энергопоставок в Японию. Страна по дипломатическим каналам запросила разъяснить, как указ Владимира Путина скажется на ее интересах. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Есимаса Хаяси, сообщило РИА «Новости».

«Что касается проекта „Сахалин-2“, то он является важным для обеспечения стабильных энергопоставок для нашей страны. Указ президента России не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены», — сказал он.

Министр иностранных дел Японии заявил, что чиновники выяснят, как действие указа отразится на интересах компаний и какое влияние окажет в целом на поставки СПГ. Правительство Японии сделало запрос по дипломатическим каналам.

Владимир Путин 30 июня подписал указ о переходе имущества компании «Сахалин Энерджи» в собственность России.