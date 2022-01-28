Медведев назвал «проблему номер один» в России

Ключевая проблема России, которая влечет за собой ряд других, — это бедность и низкие доходы. Но это не единственная проблема страны, заявил РИА «Новости» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Проблема бедности, низких доходов — это, действительно, ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени», — отметил Медведев.

Проблемы экономики, коррупции, технологий и их отставания — все это тоже актуально, указал бывший премьер и президент. Однако проблемы, которые волнуют людей, — это уровень доходов, качество образования и здравоохранения, добавил зампред Совбеза.

«Мне кажется, это проблема номер один», — подчеркнул Медведев.

В интервью Медведев также высказал свое мнение о том, почему в России фиксируют не самые высокие темпы вакцинации от коронавируса. Он объяснил это тем, что из-за проблем медицины в 1990-х у целого поколения россиян сформировалось отношение к прививкам, как к каким-то экспериментам или чему-то необязательному. Медведев также заявил, что противники вакцинации должны осознавать последствия своих высказываний.