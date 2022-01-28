Медведев рассказал, что думает об антиваксерах

Противники вакцинации могут высказываться, равно как и все остальные, но нужно осознавать последствия своих слов, если они транслируются в публичном пространстве. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что ему грустно наблюдать за тем, как иногда люди с медицинским образованием говорят ложную информацию.

«Если ты это мнение высказываешь в кругу семьи, то в этом нет ничего страшного. Если ты это высказываешь публично, например даже в тех же социальных сетях, то здесь уже нужно думать о последствиях», — процитировало Медведева РИА «Новости».

Зампред СБ подчеркнул, что тем не менее, юридические последствия такие мнения нести для их озвучивающих не должны. Но если в соцсетях и СМИ распространять информацию заведомо неверную и направленную на то, чтобы посеять панику, то за это нужно нести ответственность.

Он уточнил, что важно разделять то, что относится к категории «мнения» и то, что подается как факт. Но даже в случае первого важно «фильтровать» то, что говоришь.