Медведев назвал причину медленной вакцинации в России

Не самые высокие темпы иммунизации от коронавируса в России обусловлены тем, что в стране живут люди, полагающие, что прививаться необязательно. Так посчитал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, объяснив, что у медицины в 1990-х было много проблем.

«Из-за бедности, из-за слабости медицины вакцинирования не было, и у целого поколения людей сложилось ощущение, что это либо какие-то эксперименты, либо что это просто необязательно», — привело мнение политика РИА «Новости».

Он подчеркнул, что именно поэтому сейчас так важна и задача образования населения, чтобы люди понимали истинное предназначение и необходимость вакцинации, а не плодили мифы о ней. В 1990-е годы вакцинация почти прекратилась, отметил Медведев, а сейчас этот процесс не всеми воспринимается правильно.

«У кого-то есть ощущение, что это навязывается государством, что это какие-то эксперименты, чипирование, кодирование, еще какая-то бредятина», — сказал он.

Зампред Совбеза напомнил, что в советское время вакцинация от многих болезней была обязательной и воспринималась иначе.