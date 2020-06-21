Медицина с человеческим лицом. Россияне стали лучше относиться к врачам из-за коронавируса

Больше половины россиян посчитали, что отечественная система здравоохранения справилась с эпидемией не хуже зарубежных. Причем 44% опрошенных сказали, что их отношение к медикам страны улучшилось.

Согласно опросу, проведенному аналитическим центром НАФИ для газеты «Известия», 44% участников сказали, что их уважение к медработникам выросло из-за эпидемии. Каждый пятый россиянин считает, что система здравоохранения справилась с кризисом лучше, чем в других странах, а 60% — что не хуже.

«Можно сказать, что система здравоохранения приобрела „человеческое лицо“ — через личный опыт, опыт знакомых, информацию в социальных сетях, в СМИ. Граждане стали свидетелями того, с какими трудностями сталкивались российские медики, и это не оставило равнодушным практически никого», — отметила директор направления социально-экономических исследований НАФИ Елена Никишова.

61% медиков в ходе опроса сказали, что испытывают профессиональную гордость за то, что работают в системе здравоохранения. 32% заявили, что во время эпидемии стали относиться к себе и коллегам с большим уважением. Медики считают, что эпидемия коронавируса помогла людям пересмотреть свои возможности: даже купив аппарат ИВЛ, без медика все равно вылечиться не получится.

Больше половины врачей согласились с тем, что российская система здравоохранения боролась с коронавирусом на уровне других стран. 24% — что даже лучше.

Эпидемия коронавируса началась в конце 2019 года. В России за полгода выявили больше 576 тысяч случаев заражения.